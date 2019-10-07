عبداللهيان: الرئيس السوري بشار الأسد كان ومازال الخط الأحمر

اشار المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني للشؤون الدولية ​حسين أمير عبد اللهيان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "قادة ​طهران​ ودمشق منذ بداية أزمة الإرهاب في ​سوريا​ كانوا يؤكدون دوما على دعم الشعب وحفظ الأمن وحقوق ​الشعب السوري​، والتي تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية عليها دائما، وكان الرئيس السوري ​بشار الأسد​ ومازال الخط الأحمر".

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