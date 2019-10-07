الخارجية الفرنسية: قلقون من احتمال قيام تركيا بعملية عسكرية شمال شرق سوريا

أكّدت ​وزارة الخارجية الفرنسية​ "أننا قلقون جداً من احتمال قيام ​تركيا​ بعملية عسكرية شمال شرق ​سوريا​"، مشددة على أنه "على تركيا تجنب اتخاذ أي خطوات تتعارض مع مصالح ​التحالف الدولي​ ضد داعش".

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