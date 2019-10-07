عشرة قتلى في هجوم استهدف حافلة في جلال أباد

اسماء السيد - جلال أباد: قتل عشرة اشخاص على الأقل وأصيب 27 آخرون الاثنين بانفجار قنبلة في حافلة تقل مجندين في الجيش في جلال اباد في شرق أفغانستان، حسبما افاد مسؤول وكالة فرانس برس.
وقال الناطق باسم حاكم ولاية ننغرهار عطا الله خوجياني إنّ القنبلة وضعت على دراجة بخارية وتم تفجيرها حين مرت الحافلة.
وأكّد "مقتل عشرة اشخاص بينهم طفل وأصيب 27 في هذا الحادث".
ولم يتبين على الفور عدد المجندين الجرحى او ما اذا كان تم احتسابهم كمدنيين.
وأكّد نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية حصيلة القتلى.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن الاعتداء الدامي، لكنّ جلال اباد تشهد باستمرار اعتداءات ترتكبها حركة طالبان و تنظيم الدولة الإسلامية.
وياتي الهجوم في الذكرى الثامنة عشر لبدء الحرب في أفغانستان، حين شنّت الطائرات الأميركية ضربات جويّة كاسحة ردا على اعتداءات 11 سبتمبر 2001.
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