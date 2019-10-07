إيران تعتقل صحافية روسية خالفت تأشيرة الدخول









اسماء السيد - طهران: اعتقلت طهران الاسبوع الماضي صحافية روسية خالفت أحكام تأشيرات الدخول كما قال الاثنين المتحدث باسم الحكومة الايرانية.

واوقفت يوليا يوزيك (38 عاما) في فندق في العاصمة الايرانية الخميس الماضي بحسب ما نقلت وسائل اعلام روسية عن زوجها السابق بوريس فويتسيخوفسكي الصحافي ايضا.

وكان متحدث باسم السفارة الروسية في طهران اكد انها "متهمة بالعمل مع اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية".

لكن المتحدث الايراني علي ربيعي نفى ذلك خلال مؤتمر صحافي نقله التلفزيون الايراني مؤكدا ان "القضية ليست مرتبطة بالتجسس".

Advertisements

وقال "القضية لها علاقة بجرم ارتكبته هذه المراة على صلة بتأشيرة الدخول" دون مزيد من التفاصيل. واشار الى "جرائم اخرى" لم يكشف عنها.

والاسبوع الماضي استدعت روسيا السفير الايراني في موسكو لتوضيح ظروف اعتقال الصحافية والتحقق من احترام حقوقها.

وعملت يوليا لحساب عدة صحف منها النسخة الروسية لمجلة "نيوزويك" الاميركية.

وألفت كتابا حول مأساة احتجاز رهائن في 2004 في مدرسة في مدينة بيسلان بالقوقاز الروسي أسفرت عن مقتل أكثر من 330 شخصا بينهم 186 طفلا.