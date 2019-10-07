أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنير أنّ مستوى خطر الإرهاب في فرنسا حاليا يتراوح بين "عالٍ" إلى "عالٍ جدا"، حسب ما أفادت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل عنها قبل قليل.
وأُصيب شخصين بجروح الخميس الماضي، في اعتداء بالسلاح الأبيض داخل مقر الشرطة في باريس ما أدى إلى إصابة المهاجم بالرصاص، حسب ما أفادت مصادر.
وذكرت نيابة مكافحة الإرهاب الفرنسية الجمعة أنّها تسلّمت التحقيق في هجوم على مركز للشرطة في باريس الخميس، أوقع 4 قتلى، موضحة في بيان أنّها تسلمت التحقيق في الهجوم ذي الدوافع الغامضة بوصفه اغتيالا ومحاولة اغتيال نفذته "عصابة أشرار إرهابية وإجرامية"، ما يعزز فرضية تطرف المهاجم الذي اعتنق الإسلام قبل 18 شهرا.
وسعى المحققون لمعرفة دوافع موظف في الشرطة قتل 4 من عناصرها الفرنسيين طعنا بسكين في هجوم غير مسبوق ضرب في الصميم مؤسسة تمر بأزمة، وذكر مصدر قريب من الملف أنّ زوجة المهاجم الموقوفة قيد التحقيق، تحدثت أمام المحققين عن "سلوك غير عادي ومضطرب" لزوجها ميكايل هـ. "45 عاما" خبير المعلوماتية، عشية تنفيذه عمله.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا: مستوى الإرهاب في بلادنا عال جدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.