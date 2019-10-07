شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامى إماراتى عن قنوات الإخوان: تشن حملات قذرة من تركيا ضد الواقفين بصف مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح الإعلامى الإماراتى إبراهيم بهزاد الحملات الإخوانية التحريضية التى تستهدف تشويه كل شخصية سياسية وإعلامية مصرية تدافع عن الوطن، واصفا حملات الإخوان التحريضية عبر قنواتها بالقذرة. وقال الإعلامى الإماراتى فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": "حملات إعلامية قذرة تشنها قنوات تنظيم الإخوان الإرهابى من تركيا ضد كل إعلامى أو فنان مصرى يقف فى صف وطنه ضد الحملات الإعلامية الخبيثة التى تستهدف أمن واستقرار مصر". Advertisements وتابع إبراهيم بهزاد:" الإخوان يحاولون وفق أجندة معينة تحييد المشاهير والتأثير عليهم لإسكاتهم وسيفشلون فمصر نبض قلوب المحبين لها من أبنائها".

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