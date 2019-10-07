شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حزب الحرية المصرى يكرم أبطال القوات المسلحة بمناسبة انتصار أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب الحرية المصرى، احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات السادس من أكتوبر عام 1973 حزب، وتم تكريم 15 لواء من أبطال حرب أكتوبر بشمال القاهرة، برعاية الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب وبحضور قيادات المكتب التنفيذى بالحزب مجدى علام وأحمد بيومى وماجد طلعت ومنير حلمى وجورج فهمى والمهندس رأفت ذكى وجلال الزغاط أمناء مساعدين القاهرة.

وألقى اللواء مصطفى كامل، كلمه عن دور القوات المسلحة الباسلة فى حماية الأمن القومى المصرى والأمن القومى العربى والخليجى.

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وأرسل الجميع برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر، مؤكدين فيها على وقوف الشعب المصرى صفا واحدا خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة الوطنية لمواجهة المخاطر التى تواجه الدولة المصرية وفى مقدمتها ظاهرة الإرهاب الأسود.