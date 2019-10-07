ليندسي جراهام يطالب ترامب بالتراجع عن قرار الانسحاب من سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أبدى السناتور الجمهوري ليندسي جراهام اعتراضه على الخطوة المفاجئة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب،الذي أعلنه اليوم بالانسحاب الكامل من شمالي سوريا.

السناتور الجمهوري المقرب جدا من الرئيس الأمريكي، دعا ترامب إلى "العودة عن قراره"، معتبرًا أن هذا الخيار "ينطوي على كارثة".

وقال جراهام في تغريدة: "إذا طبقت هذه الخطة" التي تمهد الطريق أمام هجوم عسكري تركي ضد الأكراد، فـ"سأقدم مشروع قرار إلى مجلس الشيوخ يطلب أن نعود عن هذا القرار. أتوقع أن يلقى دعما واسعا من قبل الحزبين".

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وحذر السناتور النافذ عن كارولاينا الجنوبية، من أن قرار ترامب "يضمن عودة تنظيم داعش"، كما أن "التخلي عن الأكراد سيكون وصمة على شرف أميركا".

وكان ترامب قال في وقت سابق إنه يريد ترك أطراف النزاع "حل الوضع" بنفسها.

ورغم أنه حليف مقرب لترامب، عارض ليندسي جراهام الانسحاب الأمريكي من سوريا الذي أعلنه البيت الأبيض في نهاية السنة الماضية.

والاثنين بدأت القوات الأمريكية المنتشرة في شمال سوريا الانسحاب من نقاط قريبة من الحدود التركية، وأعلنت الأمم المتحدة أنها "تستعد للأسوأ".