"طالبته أمه بالمذاكرة".. انتحار طالب بحزام الشنطة في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد المواجدي:
أقدم طالب بالصف الثالث الإعدادي، اليوم الاثنين، على الانتحار، مستخدمًا حزام شنطته، في المنيا.
تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير مباحث المديرية، بورود إشارة من مستشفى أبوقرقاص العام، بوصول "أ-هـ-س" 15 عامًا طالب بالصف الثالث الإعدادي جثة هامدة.
شكل العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، فريق بحث بإشراف العقيد عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث للجنوب، وقيادة المقدم محمد عصمت رئيس مباحث أبوقرقاص، وبالانتقال والفحص تبيّن عدم وجود شبهة جنائية، وأن المنتحر شنق نفسه بحزام شنطة المدرسة، إثر مطالبة والدته له بالمذاكرة.
حرر محضرًا بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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