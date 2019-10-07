"بجلطة في القلب".. نفوق "نعيمة" آخر أفيال حديقة حيوان الجيزة ​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت حديقة حيوان الجيزة، نفوق الفيلة "نعيمة"، عقب سقوطها على الأرض وامتناعها عن تناول الوجبة المسائية؛ ما دفع الإدارة لطلب لجنة بيطري لمحاولة إنقاذها.

وقال الدكتور محمد رجائي، مدير حديقة الحيوان بالجيزة، إن الحديقة فقدت الفيلة "نعيمة" في وقت متأخر مساء أمس الأحد، مضيفا: الكشف المبدئي أكد أن الوفاة بسبب عامل السن.

وقال "رجائي"، في تصريح لمصراوي، إنه تم تكليف فريق بيطري مكون من أطباء بصحة الحيوان، وجامعة القاهرة وأطباء الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري بوزارة الزراعة، للوقوف على أسباب الوفاة، مشيراً إلى أن الإصابة بسب حدوث جلطة بالقلب مفاجئة لم تتحملها "نعيمة". وأضاف "رجائي" أن عملية الدفن ستتم بعد أخذ عينة لاستكمال عملية الفحص.

الفيلة "نعيمة" هي آخر أفيال حديقة حيوان الجيزة، بعد وفاة الفيلة كريمة منذ 3 سنوات.