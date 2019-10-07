بتكلفة ٦٨ مليون جنيه.. افتتاح ٦ مدارس بدمياط الجديدة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

افتتحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الاثنين، 6 مدارس بمدينة دمياط الجديدة، بتكلفة إجمالية ٦٨ مليون جنيه.

استهلت المحافظ الجولة بافتتاح مدرسة زيد بن حارثة الرسمية للغات، المنشأة حديثا بقوة ٣٣ فصل، وبتكلفة ٧ ملايين جنيه، وتفقدت قاعات رياض الأطفال بمبنى المدرسة، وأشادت بمستوى التجهيزات الخاصة بها وفقا للمنظومة التعليمية الجديدة.

كما دشنت محافظ دمياط المدرسة الدولية الرسمية، والتي تعد من المشروعات القومية الواعدة التي توليها وزارة التربية والتعليم اهتمامًا بالغًا لتقديم خدمات تعليمية مميزة وفقا للنظام العالمي IG بتكلفة مناسبة.

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وتفقدت المحافظ مبنى المدرسة المكون من طابق أرضي وطابقين علويين، بقوة ٤٢ فصل، وبتكلفة قدرها ١٩.٢٧٩ مليون جنيه.

وواصلت الدكتورة منال عوض جولتها بافتتاح مدرسة رياض الصالحين، والتي تعد صرحًا تعليميا، إذ تضم جميع المراحل التعليمية، كما افتتحت توسعات مدرسة السيدة عائشة للتعليم الأساسي، بإجمالي٢٢ فصلا.

وافتتحت محافظ دمياط، مدرسة طارق بن زياد للتعليم الأساسي، والتى تعد من المدارس التى جرى إنشاؤها حديثًا، ليبدأ العمل بها هذا العام الدراسي بقوة ٣٣ فصلًا، وتابعت سير العملية التعليمية بالفصول الدراسية لمرحلة التعليم الابتدائي، للتأكد من انتظامها بالشكل المطلوب.

وفى ختام الجولة، افتتحت محافظ دمياط مدرسة معاذ بن جبل للتعليم الأساسي، بإجمالي ٣٣ فصلًا حيث اطمأنت على الطلاب بقاعات رياض الأطفال، والتي جرى تجهيزها وفقاً للنظام التعليمي الجديد، كما شهدت عرضاً من الطلاب احتفالا بالذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.