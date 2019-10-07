ترامب: دعم الأكراد في سوريا مكلف للغاية

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن قرار إدارته بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا.. قائلا "إن مواصلة دعم القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة في المنطقة مكلف للغاية".

وقال ترامب - على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم - : "الأكراد قاتلوا

معنا، لكنهم حصلوا على مبالغ طائلة وعتاد هائل لفعل ذلك، إنهم يقاتلون تركيا منذ عقود".



وعلى صعيد متصل .. قال مسؤول أمريكي -رفض ذكر اسمه - إن انسحاب القوات الأمريكية في سوريا سيقتصر في بادئ الأمر على

جزء من الأرض قرب الحدود التركية..مضيفا أن الانسحاب من المنطقة لن يشمل الكثير من القوات بل ربما العشرات فقط.



ولم يوضح المسؤول الأمريكي ما إذا كانت القوات سترحل عن سوريا أم ستنتقل إلى مكان آخر في البلاد التي يوجد بها نحو 1000 جندي أمريكي.

وأعلنت الولايات المتحدة ، في وقت سابق اليوم ، أنها سحبت بعض قواتها من شمال شرق سوريا.