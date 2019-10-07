مباحثات "تونسية - أوروبية" بشأن تعزيز البناء الديمقراطي

بحث رئيس مجلس نواب الشعب التونسي بالنيابة "عبد الفتاح مورو" مع وفد بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات برئاسة ، النظام الانتخابي في تونس وما يتطلبه من تعديلات لتعزيز البناء الديمقراطي ودعم الحياة السياسية.

وذكر المجلس، في بيان اليوم الاثنين، أن أعضاء الوفد، الذي يرأسه "فابيو ماسيمو كاستالدو" نائب رئيس البرلمان

الأوروبي، أعربوا عن ارتياحهم للأجواء التي جرت فيها عملية الانتخابات التشريعية أمس، وما تميزت به من احترام للإجراءات القانونية بما ترجم نضج التجربة الديمقراطية ووعي التونسيين بأهمية المرحلة.وأطلع "مورو" أعضاء الوفد على ما يشهده مسار الانتقال الديمقراطي في تونس من تطور بفضل المجهودات المشتركة، وحرص مختلف الأطراف على تكريس مبادئ دستور تونس الجديد وبناء الجمهورية الثانية، موضحًا التحديات التي تتطلب مزيدًا من العمل لدعم ما تم تحقيقه على درب بناء مؤسسات الدولة وصون القانون.كما بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات التاريخية بين تونس والاتحاد الأوروبي في ضوء الدعم المتواصل الذي يقدمه الاتحاد لإنجاح المسار الانتقالي في تونس ومؤازرة مجهوداتها في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.