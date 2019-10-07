أعلنت الأمم المتحدة مقتل فرد من أفراد بعثة حفظ السلام التابعة لها في مالي، وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة في هجومين منفصلين.
وقال المتحدث باسم بعثة حفظ السلام في مالي " أوليفر سالجادو" - وفقا لما أوردتهشبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الاثنين - : "إن أحد أفراد بعثة حفظ السلام من التشاد لقي مصرعه وأصيب 4 آخرون؛ إثر تعرض قافلتهم لانفجار بعبوة ناسفة في بلدة (أجويلهوك) بشمال منطقة (كيدال)".
وفي هجوم آخر، أُصيب فرد من توجو تابع لبعثة حفظ السلام بإصابات بالغة؛ إثر مهاجمة مسلحين مجهولين لقاعدة تشغيل مؤقتة تابعة للأمم المتحدة في بلدة (باندياجارا) في منطقة مضطربة بوسط مالي.
يشار إلى أنه لم تتبن أية جهة مسؤولية الهجومين حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة 6 أفراد من بعثة حفظ السلام في مالي إثر هجومين منفصلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.