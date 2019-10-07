سيناتور أمريكي يدعو ترامب إلى التراجع عن قرار الانسحاب من سوريا

دعا السيناتور الجمهوري البارز "ليندسي جراهام"، الرئيس دونالد ترامب إلى العودة عن قراره بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا، معتبرًا أن هذا الخيار ينطوي على كارثة.

وقال جراهام - في تغريدة على موقع (تويتر)، وأوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الاثنين - :

"إذا طُبقت هذه الخطة التي تمهد الطريق أمام هجوم عسكري تركي ضد الأكراد، فسوف أقدم مشروع قرار إلى مجلس الشيوخ يطلب أن نعود عن هذا القرار، وأتوقع أن يلقى دعمًا واسعًا من قبل الحزبين".وحذر السناتور الجمهوري من أن قرار ترامب يضمن عودة تنظيم (داعش) الإرهابي، مشددًا على أن التخلي عن الأكراد سيكون وصمة على شرف أمريكا.ودافع الرئيس الأمريكي، في وقت سابق اليوم، عن قرار إدارته سحب القوات الأميركية من شمال سوريا، قائلًا: "إن مواصلة دعم القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة في المنطقة مكلفة للغاية".