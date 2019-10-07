هولندا تحث بريطانيا على تفادي الخروج الفوضوي من بريكست

أعلنت الحكومة الهولندية اليوم الإثنين، أن مقترحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يجب أن تتسم بالواقعية والوضوح كي تتفادى البلاد ما أسمتها "الخروج الفوضوي" بلا اتفاق من الاتحاد الأوروبي المقرر نهاية شهر أكتوبر الجاري.
ونقلت شبكة "إيه بي سي " الإخبارية الأمريكية عن وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك - عقب لقائه مبعوث جونسون بشأن "بريكست " ستيفن باركلي - قوله إن أسئلة مهمة عديدة لا زالت مطروحة، مؤكدا أن بلاده تدعم بشكل كامل مفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن "بريكست " ميشيل بارنييه .
يذكر أن الاتحاد الأوروبي يتوقع استقبال مقترحات عملية من الجانب البريطاني نهاية الأسبوع الجاري حتى يتسنى الوقت للإعداد للقمة الأوروبية المقررة الأسبوع المقبل.
يشار، في هذا الصدد، إلى أنه من المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي في الحادي والثلاثين من أكتوبر الجاري ، وهو الموعد الذي أكد جونسون التزام بلاده به، سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا.
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