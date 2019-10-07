مصرع 9 أشخاص إثر انقلاب قارب مهاجرين في إيطاليا

أعلن خفر السواحل الإيطالي اليوم الاثنين مصرع 9 أشخاص على الأقل إثر انقلاب قارب كان يقل مهاجرين بالقرب من جزيرة "لامبيدوسا".
ونقلت شبكة (إيه بي سينيوز) الأمريكية عن خفر السواحل الإيطالي قوله : إنه تم انتشال 9 جثث مهاجرين من البحر وإنقاذ 22 مهاجرا آخرين، وما زال البحث جاريا للعثور على المزيد من المفقودين.
وكانت التقارير الأولية الصادرة عن سلطات جزيرة صقلية التي تلقت نداء الاستغاثة قد قدرت عدد المهاجرين الذين كانوا على متن القارب بنحو 50 شخصا.
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