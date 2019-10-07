اعتقال 135 شخصًا جراء مظاهرات ضد التغير المناخي في بريطانيا

اعتقلت شرطة العاصمة البريطانية (لندن) 135 شخصًا شاركوا في مظاهرات جرت اليوم الاثنين لحركة تسمى تمرد ضد الانقراض ؛ وذلك من أجل حث الساسة على اتخاذ إجراءات للتصدي لظاهرة

التغير المناخي، حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية.

ونظّمت الحركة فعاليات عدة على مدار الأشهر الأخيرة أدت في كثير من الأحيان إلى

شلل حركة المرور في (لندن)، فيما قد بدأت عصيان مدني سلمي للدعوة إلى تحرك حكومي عاجل؛ لكبح انبعاثات الكربون.



يذكر أن حركة (تمرد ضد الانقراض) تصف نفسها بأنها تمرد غير عنيف ضد حكومات العالم من أجل العدالة المناخية والبيئية.