كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 13 امرأة في غرق قارب مهاجرين قبالة السواحل الإيطالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن خفر السواحل الإيطالي، اليوم الإثنين، مقتل 13 امرأة في غرق قارب مهاجرين قبالة السواحل الإيطالية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي سياق متصل، أنقذ خفر السواحل الإيطالي 170 مهاجرا لا شرعيين في المياه الدولية في المتوسط، فيما تطالب الداخلية الإيطالية مالطا باستقبالهم وتتهمها بالتقصير في إنقاذهم.

طلب وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، من مالطا استقبال المهاجرين لأن الإنقاذ جرى ضمن نطاق مياهها، موضحا فى بيان له يعكس غضبه "إن المالطيين واكبوا السفينة إلى المياه الإيطالية وقامت سفينة خفر إيطالية، بانتشالهم دون إبلاغ وزارة الداخلية".

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أضاف "سالفيني"، قائلا: "طلبت من السفينة الإيطالية الاتصال بسلطات مالطا لتضع في تصرفنا ميناءها لإنزال المهاجرين"، وأنه بعد استقبال 700 ألف مهاجر خلال سنوات، أعتقد أن إيطاليا قامت بواجبها وواجب الآخرين".

وقالت السلطات المالطية، إن سفينة المهاجرين لم تصدر أي إشارة استغاثة، وإنها كانت متوجهة إلى لامبيدوسا ضمن إطار حقها في الملاحة الحرة في عرض البحر عندما تولى الإيطاليون الاهتمام بها.

أكدت "السلطات"، أن المهاجرين رفضوا مساعدة من زورق مالطي، لأنهم أرادوا التوجه إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، موضحة دهشتها لعدم اهتمام إيطاليا بسلامة المهاجرين عندما كانت السفينة في منطقة الإنقاذ الليبية.

من جهته، قال الناطق باسم منظمة الهجرة الدولية في إيطاليا فلافيو دي جاكومو، إن "كل السفن التي يستقلها المهاجرون الذين يغادرون ليبيا لا تلائم هذه الرحلات وتعتبر في حالة استغاثة، حتى لو لم تكن في طور الغرق عند إنقاذها".