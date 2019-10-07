كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة تدعو لحماية المدنيين في شمال شرق سوريا مع اقتراب الهجوم التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول إغاثة كبير بالامم المتحدة اليوم الاثنين، إنه يجب تجنب المدنيين في أي عملية عسكرية تركية في شمال شرق سوريا حيث تأمل الامم المتحدة في منع النزوح الجماعي وعمليات القتل الشبيهة بسريبرينيتشا.

وبدأت الولايات المتحدة بسحب قواتها من شمال شرق سوريا في تحول سياسي كبير، مما فتح الطريق أمام هجوم تركي على القوات التي يقودها الأكراد المتحالفة مع واشنطن منذ فترة طويلة وتسليم تركيا مسؤولية الآلاف من الأسرى المتشددين.

وتقدم الأمم المتحدة حاليا المساعدات إلى 700000 شخص في المنطقة الشمالية الشرقية المكتظة بالسكان والتي يبلغ عدد سكانها 1.7 مليون نسمة.

وأكد "بانوس مومتيسيس" منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأمم المتحدة للأزمة السورية: "لقد وضعت خططًا للطوارئ للوصول إلى الأشخاص الذين قد يفرون جنوبًا من الغذاء والمساعدات الطبية".

وقال "مومتيسيس" للصحفيين في جنيف": "أي عملية عسكرية تحدث في الوقت الحالي يجب أن تؤخذ في الاعتبار لضمان ألا نرى أي نزوح آخر".

وأضاف: "نحن نأمل في الأفضل ولكن الاستعداد للأسوأ".

لقد طالبت تركيا منذ فترة طويلة بتأسيس "منطقة آمنة" طولها 20 ميلًا (32 كم) على طول الحدود، تحت السيطرة التركية، قائدة ميليشيا قوات حماية الشعب الكردية السورية - والتي هي القوة المهيمنة في تحالف قوات سوريا الديمقراطية والتي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية وتهديد لأمنها القومي.

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وقال "مومتيس": الذي سُئل عن الهجوم التركي على القوات التي يقودها الأكراد وفكرة "المنطقة الآمنة": "لا يمكنني حقًا الحديث عن نوع أو كيف سيكون التدخل أو إلى أي مدى سيكون واسع النطاق فيما يتعلق بالعملية العسكرية، هذا سوف يحدث.

وأضاف: "بالنسبة لنا كأمم المتحدة، فإن مفهوم المناطق الآمنة هو مفهوم له تاريخ مرير معنا، وفي الواقع نحن لا نشجعه أو نشجعه. ولا نعتقد أنه شيء كان ناجحًا للأمم المتحدة، مع الأخذ في الاعتبار سريبرينيتسا وما حدث في الماضي ".

وكان يشير إلى ذبح قوات الصرب البوسنيين لثمانية آلاف رجل وصبي مسلم في عام 1995 في "منطقة آمنة" أعلنتها الأمم المتحدة حيث لم يتمكن جنود حفظ السلام الهولنديون من حماية المدنيين.

وتابع مومتزيس: "نحن نفهم أنه سيكون هناك نوع من المنطقة الأمنية التي ستستهدف بشكل خاص العملية العسكرية أو المنطقة التي يجب أن تكون فيها بعض الإزالة".

وأضاف: "لذلك، نأمل أن يكون هناك تعاون كامل من قبل الجميع للتأكد من حدوثه بسلاسة قدر الإمكان، دون أن يؤدي ذلك إلى النزوح، وضمان حماية المدنيين، وضمان احترام المبادئ الإنسانية الأساسية على أرض الواقع."

وقال أيضًا: "أن الأمم المتحدة على اتصال بجميع الأطراف لتوضيح أماكن العيادات والمدارس ونقاط المياه والأسواق والمناطق السكنية، ولحثها على "الابتعاد عن المدنيين".

