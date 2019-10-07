كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد سحب القوات الأمريكية.. ترامب يتخلى عن أكراد سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مواصلة دعم القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة في سوريا مكلف للغاية.

وأضاف ترامب في سلسلة تغريدات على تويتر، دفاعًا عن قرار إدارته سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا: "الأكراد قاتلوا معنا، لكنهم حصلوا على مبالغ طائلة وعتاد هائل لفعل ذلك. إنهم يقاتلون تركيا منذ عقود".

وأضاف "سيتعين الآن على تركيا وأوروبا وسوريا وإيران والعراق وروسيا والأكراد تسوية الوضع".

وتابع أنه "على تركيا وأوروبا وسوريا وايران والعراق وروسيا والأكراد الآن حل الوضع"، مشيرا إلى أنه "قد آن الاوان لكي نخرج من هذه الحروب السخيفة والتي لا تنتهي، والكثير منها قبلية".

وفي وقت سابق من الاثنين، بدأت القوات الأميركية المنتشرة شمال سوريا بالانسحاب من مواقع قريبة من الحدود التركية، مما يفتح الطريق أمام العملية العسكرية التركية.

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وقال مسؤول أميركي لرويترز إن انسحاب القوات الأميركية في سوريا سيقتصر في بادئ الأمر على جزء من الأرض قرب الحدود التركية كانت أنقرة وواشنطن قد اتفقتا على العمل معا لإقامة منطقة أمنية خاصة فيه.

وأضاف المسؤول الذي تحدث إلى رويترز مشترطا عدم ذكر اسمه أن الانسحاب من المنطقة لن يشمل الكثير من القوات بل ربما العشرات فقط.

ولم يوضح ما إذا كانت القوات سترحل عن سوريا أم ستنتقل إلى مكان آخر في البلاد التي يوجد بها نحو ألف جندي أميركي.

وبموازاة ذلك، أعلنت أنقرة عزمها بدء عملية عسكرية في سوريا "في أي وقت"، ضد القوات الكردية المتمركزة شمالا.

وتعتبر أنقرة أن قوات وحدات حماية الشعب الكردية "إرهابية"، وترى أنها امتداد لحزب العمال الكردستاني الذي خاض تمردا عسكريا دمويا على الأراضي التركية منذ عام 1984.