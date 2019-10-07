قتلى وجرحى بتفجير استهدف حافلة في مدينة جلال آباد الأفغانية

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قُتل 3 أشخاص، وإصابة 27 آخرين، جراء تفجير استهدف حافلة في مدينة جلال آباد شرق أفغانستان، حسبما أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الإثنين.

وأعلن مسؤولون أمنيون فى أفغانستان، مقتل وإصابة 8 مدنيين بينهم نساء وفتيات صغار إثر انفجار قنبلة كانت مزورعة على جانب الطريق فى إقليم كابيسا شمال شرقى العاصمة كابول.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمى - وفق ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، إن قنبلة زرعها مسلحو طالبان على الطريق قد انفجرت بينما كان المدنيون يعبرون المنطقة.

وأضاف أن الانفجار أسفر عن مقتل 6 مدنيين بينهم أطفال وامرأتان وفتاتان وإصابة اثنين آخرين كانت أحدهما امرأة.

ولم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة الأفغانية، بمن فيهم طالبان، على هذا الحادث حتى الآن.

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وأعلنت السلطات المحلية فى أفغانستان، أن نحو 40 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب عشرات آخرون جراء تفجير سيارة مفخخة أمام مستشفى فى مدينة قلات، مركز محافظة زابل بجنوبى البلاد.

وقال غول إسلام سيال، المتحدث باسم حاكم المحافظة، فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية، تأكيده ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم إلى 40 قتيلا و140 جريحا.

ولفت المسؤول إلى أن قتيلين فقط من عناصر الأمن والباقون مدنيون، بينهم أطفال ونساء ومرضى وزوار، قائلا إن المستشفى "مدمر تقريبا".

من جهتها، أعلنت حركة "طالبان" مسؤوليتها عن الهجوم، مشيرة إلى أنه استهدف مكتب مديرية الأمن الوطنى الواقع قرب المستشفى.