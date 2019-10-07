كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع الهندي يغادر إلى فرنسا لاستلام الدفعة الأولى من طائرات رافال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر وزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ، إلى باريس، اليوم الاثنين، لاستلام الدفعة الأولى من المقاتلات متعددة الأدوار المتوسطة في حفل

وقبل مغادرته دلهي، قال وزير الدفاع الهندي، إنه سيحضر حوار الدفاع السنوي وحفل التعريف لرافاليس في ميرينك مع وزير القوات المسلحة الفرنسي، فلورنس بارلي، خلال زيارته لفرنسا التي تستغرق ثلاثة أيام.

كما سيقوم الوزير بأداء شاسترا بوجا (عبادة الأسلحة) في مناسبة ميمونة فيجايادشامي، وهو مهرجان هندوسي يصور انتصار الخير على الشر، ويطير في طلعة جوية في طائرة مقاتلة من طراز رافال.

سيتم تسليم أول أربع طائرات من طائرات رافال الـ 36 التي ستتسلمها الهند بحلول مايو 2020 إلى وزير الدفاع الهندي، يوم الثلاثاء، بعد أشهر من النقاش السياسي حول صفقة طائرات مقاتلة رافال بقيمة 7.8 مليار يورو.

سوف تأتي طائرات رافال مع العديد من التعديلات الخاصة بالهند، بما في ذلك الشاشات الإسرائيلية المثبتة على الخوذة، وأجهزة استقبال الإنذار بالرادار، وأجهزة التشويش المنخفضة النطاق، وتسجيل بيانات الرحلة لمدة 10 ساعات، وأنظمة البحث والتتبع بالأشعة تحت الحمراء، وغيرها.

ومع ذلك ، أوضح قائد سلاح الجو الهندي، راكيش سينج بهادوريا، أن القوة لن تفكر في شراء طائرات رافال إضافية، كما عرضت فرنسا. بدلاً من ذلك، تركز القوة، التي تواجه نقصًا في 11 سربًا على الأقل (18-20 طائرة مقاتلة في كل سرب)، على شراء 114 طائرة مقاتلة كما أعلن العام الماضي بموجب نموذج شراكة استراتيجية.

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تحتاج الهند إلى 42 سربًا من الطائرات المقاتلة، وفقًا للتقييم الذي أجرته لجنة برلمانية، للسيطرة على هجوم متزامن من كل من الصين وباكستان.

ومع ذلك، وفقًا للخطة التي كشف عنها قائد سلاح الجو الهندي، من غير المحتمل أن تحقق القوة مطلبًا من 42 سربًا في غضون 12 عامًا، حيث يتعين على القوة أن تتقاعد أسرابها الست من جاكوار وأطقمها المتبقية من طراز ميج 21 الانتهاء من عمر التقنية في أوائل عام 2020.

وقال قائد سلاح الجو الهندي، راكيش سينج بهادوريا: "لقد اضطررنا إلى التخلي عن خطة إعادة تشغيل محرك جاكوار لأنه تم تأجيله بشكل غير عادي، وارتفعت التكلفة بشكل كبير ... ستتقاعد الأجهزة غير التابعة لـ BISON MiG-21 بنهاية هذا العام، أو ستستمر إلى مارس 2020 في أكثر".

وأضاف: "أن أسطول طائرات MiG-21 BISON هو فقط الذي سيتم تركه وسيصل إلى نهاية عمره التقني [عام 2021].

وفي الوقت نفسه، أبلغت القوات الجوية الهندية، موسكو، بالفعل عن شراء إضافي لطائرات من طراز Su-30s و MiG-29s لتعزيز قدرتها القتالية.

في وقت لاحق، أعطت الهيئة العليا فاتورة نظيفة للحكومة بعد التدقيق في الملفات المتعلقة بالصفقة.

في سبتمبر 2016، وقعت الهند صفقة مع شركة صناعة الطائرات الفرنسية داسو أفييشن لشراء 36 طائرة مقاتلة من طراز رافال تبلغ قيمتها أكثر من 7.8 مليار يورو لعلاج النقص في أسراب القوات الجوية الهندية (IAF).