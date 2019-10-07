ماليزيا: سنعزز الاقتصاد في عام 2020 مع استمرار الحرب التجارية الصينية الأمريكية

وخالف ثالث أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا اتجاهًا للتبريد العالمي ونما بوتيرة أسرع من المتوقع خلال النصف الأول من عام 2019، ولكن المحللين يقولون، أن السياسات الحمائية المتنامية حول العالم ستؤثر في النهاية على الدولة التي تعتمد على التجارة.

وأضاف اقتصاديون، إن حكومة رئيس الوزراء مهاتير محمد ستحتاج على الأقل إلى الحفاظ على إنفاقها التنموي لدعم الطلب المحلي العام المقبل، في الوقت الذي تواصل فيه التعامل مع تريليون رنجيت (238.66 مليار دولار) من الديون التي ألقي باللوم فيها على الأزمة السابقة.

وتابع بنك الاستثمار الهولندي في مذكرة: "نعتقد أن ميزانية 2020 ستشتمل على الأرجح على خطة طوارئ لمواجهة آثار التباطؤ في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين - ما يسمى" حزمة تحفيز مالي صغيرة ".

وأشار صندوق "آر إتش بي"، أن صندوق الطوارئ، الذي قدر البنك أنه قد يصل إلى 3 مليارات رينجت (715 مليون دولار)، سيكون على رأس ما يقدر بـ 55 مليار رينجت والتي من المحتمل أن تخصصها الحكومة لميزانية التنمية لعام 2020.

وتخلت حكومة مهاتير عن التوقعات عندما وضعت ميزانية موسعة في نوفمبر، في محاولة لزيادة الإيرادات على الرغم من تباطؤ الاقتصاد. كما حددت عجزًا ماليًا أعلى مستهدفًا خلال السنوات القليلة القادمة لإفساح المجال للإنفاق المحلي مع تقليص ديونها.

واستأنفت الصين وماليزيا مشروع القطار الضخم "الحزام والطريق" في يوليو بتكلفة مخفضة بشكل كبير بعد تعليق مهاتير للمشروع لمدة عام كامل، والذي أعقبه تعهد انتخابي بإعادة التفاوض أو إلغاء المشروعات الصينية الضخمة "غير العادلة" التي تمت الموافقة عليها من قبل سلفه نجيب.

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وقال ستاندرد تشارترد إن الميزانية الموسعة للعام المقبل قد تعني تباطؤ وتيرة التوحيد المالي أكثر من المتوقع من قبل الحكومة، على الرغم من أنه أمر متوقع مع التوقعات الضعيفة.

في يوليو، قال وزير المالية ليم جوان، أن من الصعب تحقيق هدف العجز المالي البالغ 3٪ لعام 2020 بسبب الشكوك المحيطة بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق عن هدف عجز مالي قدره 3.4٪ في عام 2019 و2.8٪ بحلول عام 2021، و2٪ على المدى المتوسط.

وقال ستاندرد تشارترد في مذكرة: "لا نتوقع أن يؤدي هذا إلى رفع المخاوف بشأن التصنيف بالنظر إلى التوقعات الاقتصادية الصعبة، طالما تم التمسك بهدف التوحيد المالي على المدى المتوسط"، متوقعًا انخفاض العجز إلى حوالي 3.2٪.

وقالت الحكومة إنها لن تفرض أي ضرائب جديدة في ميزانية 2020، ولكنها قد توسع نطاق تغطية الضرائب الحالية لتوسيع قاعدة إيراداتها، وفقًا لما ذكره بنك ماي بنك للاستثمار.

وألغت حكومة مهاتير ضريبة الاستهلاك التي لم تحظى بشعبية في العام الماضي كجزء من تعهد الانتخابات، ولكنها عوضت الخسارة في الإيرادات عن طريق إعادة فرض ضريبة على المبيعات والخدمات، ورفع مدفوعات الضرائب من المقامرة وبيع العقارات المملوكة ملكية خاصة، وإدخال ضرائب جديدة على استهلاك السكر واستخدام المطار.

