كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء اللبناني: نسعى لاستثمارات في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء سعد الحريري اليوم الاثنين خلال زيارة لأبو ظبي: "إن لبنان يسعى لاستثمارات من الإمارات العربية المتحدة للمساعدة في دعم اقتصاده المتدهور بينما قال أحد مستشاريه لرويترز إن الحالة المزاجية "إيجابية "

وتعهدت حكومة الحريري بتنفيذ إصلاحات طال انتظارها لتفادي أزمة اقتصادية حيث يواجه لبنان أحد أعباء الديون في العالم وانخفاض النمو والبنية التحتية المتهالكة.

وفي كلمته أمام مؤتمر استثماري في العاصمة الإماراتية، قال الحريري إنه يسعى إلى الاستثمار في مجالات الغذاء والبنية التحتية والنفط والغاز والطاقة المتجددة.

وقال الحريري في المؤتمر، حيث كان يترأس وفدًا للمساعدة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري: "نحن هنا لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص".

ولدى سؤاله عما إذا كانت الإمارات ستقدم الدعم المالي، أجاب غطاس خوري، مستشار الحريري، أن المزاج "إيجابي" وسيكون هناك لقاء بين رئيس الوزراء اللبناني والسلطات الإماراتية في وقت لاحق اليوم الاثنين.

ويستعد لبنان لبيع سندات اليورو البالغة نحو ملياري دولار هذا الشهر، مع تخصيص الأموال المخصصة لإعادة تمويل الديون المستحقة ودعم المالية العامة المهزوزة.

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وتراجع احتياطيات البلاد المرتفعة تقليديًا من العملات الأجنبية لأن تدفقات رأس المال إلى نظامها المصرفي من اللبنانيين في الخارج تباطأت.

وقالت بيروت إنها تأمل في أن يقدم حلفاء الخليج أو صناديق الثروة السيادية الإقليمية الدعم لكن لم يتم تقديم تعهدات عامة حتى الآن. في الأول من أكتوبر، وضعت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني Caa1 في لبنان قيد المراجعة لخفض التصنيف، قائلةً: "أن المساعدات المالية الخارجية المتوقعة لم تكن بعد".

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري في المؤتمر: "أن الإمارات مستعدة لشركاء اقتصاديين مع لبنان".

وقال الحريري: "أن لبنان سيتعين عليه إجراء إصلاحات اقتصادية ويريد العمل عن كثب مع الإمارات للوصول إلى مرحلة التنمية التي شهدتها أبو ظبي ودبي".

وقامت وكالة التصنيف "فيتش" بتخفيض التصنيف الائتماني إلى لبنان في أغسطس، مشيرة إلى مخاوف خدمة الديون. وفي الوقت نفسه، أكدت S&P Global لبنان بنظرة سلبية، قائلةً: "إنها تعتبر احتياطيات النقد الأجنبي كافية لخدمة الدين الحكومي في "الأجل القريب".