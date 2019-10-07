كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحدث "جونسون": على الاتحاد الأوروبي أن يقارن التسويات لتأمين صفقة الخروج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يقارن التسويات التي قدمتها بريطانيا لتأمين صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مضيفًا، أن المفاوضين البريطانيين على استعداد لمواصلة المحادثات بوتيرة سريعة.

واعترف المتحدث بأن المحادثات حول صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كانت تخضع لضغط الوقت، وقال إن "جونسون" كان يتعامل مع الزعماء الأجانب بشأن الخطط التي اقترحها.

وأضاف المتحدث: "نحن على استعداد للتحدث مع الاتحاد الأوروبي بوتيرة سريعة لضمان التوصل إلى اتفاق حتى نتمكن من المضي قدمًا في بناء شراكة جديدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي".

وأوضح: "لكن إذا كان ذلك ممكنًا، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يضاهي الحلول الوسط التي تقدمها المملكة المتحدة. لقد حقق ذلك".

وتابع: "لا يزال رئيس الوزراء يعتقد أن هناك فرصة لإتمام الصفقة، لكن يجب على الاتحاد الأوروبي أن يفهم، من أجل تحقيق ذلك، يجب إزالة الدعم".

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يجري رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مكالمات هاتفية مع زعماء الاتحاد الأوروبي الآخرين في محاولة للتغلب على معارضة صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

لقد استجاب الاتحاد الأوروبي بشكل قاطع لخطة المملكة المتحدة للحفاظ على الحدود الإيرلندية مفتوحة بعد مغادرة بريطانيا الكتلة المكونة من 28 دولة. اتفق الجانبان على وجوب عدم وجود عمليات تفتيش أو بنية تحتية على طول الحدود بين أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وأيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة. بموجب خطة المملكة المتحدة ستكون هناك عمليات تفتيش جمركية، لكن تقول بريطانيا إنه يمكن إجراؤها بعيدًا عن الحدود.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الاتحاد الأوروبي سيقرر بحلول نهاية الأسبوع ما إذا كانت صفقة الانفصال الودية ممكنة.

يحث جونسون الكتلة على التسوية ويقول إن بريطانيا ستترك الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد في 31 أكتوبر، مع أو بدون صفقة.

جدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعهده بإخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي بحلول الموعد النهائي لبريكسيت، في تناقض واضح لتعهد الحكومة في المحكمة قبل أيام بطلب التمديد إذا لم يكن هناك اتفاق انسحاب.

كتب بوريس جونسون في جريدتي ذي صن اون صنداي وصنداي اكسبرس "سنقوم بحزم حقائبنا والخروج في يوم 31 أكتوبر".