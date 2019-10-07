كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تايوان: الصين تمارس "الإستبداد" في المحيط الهادئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت تايوان اليوم الاثنين: "أن الصين تمارس "التوسعية الاستبدادية" في المحيط الهادي مشيرة إلى تقارير عن خطط للوجود العسكري الصيني في دولتين في المحيط الهادئ حولتا الولاء الدبلوماسي إلى بكين من تايبيه.

وقال وزير الخارجية "جوزيف وو" في منتدى حول التعاون بين دول المحيط الهادئ: "لقد رأينا تقارير تفيد بأن الصين مهتمة بإعادة فتح محطة الرادار هذه في كيريباتي، وبناء قاعدة بحرية في المقاطعة الغربية لجزر سليمان".

وأضاف: "من المنظور الاستراتيجي طويل المدى، ينبغي أن يكون الأصدقاء والشركاء الذين يشاطرونهم نفس التفكير قلقين حقًا فيما إذا كان المحيط الهادئ سيظل حرًا ومفتوحًا، وما إذا كانت الجهات الفاعلة الرئيسية تتبع النظام الدولي القائم على القواعد".

وقررت جزر سليمان وكيريباتي الاعتراف بالصين الشهر الماضي، حيث أسقطتا تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي وديمقراطية، والتي تدعي بكين أنها مقاطعة خاصة بها دون حقوق في العلاقات بين الدولتين.

وقد خفض هذا عدد حلفائها الدبلوماسيين في المحيط الهادئ إلى أربعة فقط - بالاو، جزر مارشال، توفالو وناورو. ولديها الآن علاقات دبلوماسية رسمية مع 15 دولة فقط في المجموع.

وحث وو الدول بما فيها الولايات المتحدة على "الدفع بقوة" ضد تحركات الصين لتقليص وجود تايوان في المحيط الهادئ.

وقال وو: "لا أريد بالتأكيد أن أرى المحيط الهادئ يتحول إلى بحر آخر في جنوب الصين، حيث تنهدنا جميعًا في يوم من الأيام بأنه قد فات الأوان على فعل أي شيء"، في إشارة إلى التحركات الصينية لبناء منشآت عسكرية على جزر اصطناعية. والشعاب المرجانية في المياه المتنازع عليها.

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ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الخارجية الصينية.

ومن بين الدبلوماسيين الذين حضروا المنتدى في تايبيه ساندرا أودكيرك، نائبة مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لأستراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادئ.

وينظر بعض المحللين والدبلوماسيين في تايوان إلى زيارة أودكيرك كجهد لدعم تايبي.

وتعرضت تايوان لضغوط من بكين، التي تشمل دوريات الانتحاريين الصينيين المنتشرة حول الجزيرة، منذ تولي الرئيس تساي إنغ ون السلطة في عام 2016. وتشتبه الصين في أن تساي يضغط من أجل الاستقلال الرسمي لتايوان، وهو خط أحمر لبكين.

اتهمت تايوان الصين بمحاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية القادمة في يناير حيث يسعى تساي إلى إعادة انتخابه وهو اتهام تنفيه الصين.

وأن الولايات المتحدة، التي تربطها علاقة مشحونة بالصين بشأن قضايا التجارة والدفاع والتكنولوجيا، وتتمسك بما يعرف بسياسة "الصين الواحدة" - التي تعترف رسميًا ببكين وليس تايبيه - بينما تساعد تايوان.

