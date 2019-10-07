استدراج سبعيني وقتله بغرض السرقة.. أمن قصبة تادلة يفك فصول القضية

أوقفت عناصر الأمن الوطني في مفوضية الشرطة في قصبة تادلة، مساء أمس الأحد، شخصا يبلغ من العمر 38 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب سرقة مقرونة بالضرب، والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين، أن مصالح الشرطة القضائية كانت قد باشرت، في تاريخ 2 أكتوبر الجاري، إجراءات معاينة جثة شخص يبلغ من العمر 73 سنة، تم العثور عليها في الحي الإداري وهي تحمل جرحا على مستوى العنق، قبل أن تقود التحريات إلى تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، مساء أمس، في منزل أسرته، في إحدى المناطق القروية، التي تبعد ثمانية كيلومترات عن مدينة قصبة تادلة.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث المنجزة أظهرت أن المشتبه فيه تعرف على الضحية، الذي عرض عليه نقله إلى مدينة بني ملال، قبل أن يعمد إلى استدراجه إلى فضاء خال في الحي الإداري، ويعرضه لعدة طعنات قاتلة باستعمال سلاح أبيض بغرض السرقة.

وقد تم، وفق البلاغ، وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الظروف، والملابسات المحيطة بهذه القضية.