محاولة لاستقطاب فنانين مشاهير لـ”ذا فويس سينيور”.. الصويري وسعاد حسن مرشحين للمشاركة

يحاول برنامج “ذا فويس سينيور”، الذي ينطلق في أول نسخة له في العالم العربي، في وقت قريب، استقطاب أسماء فنية مشهورة من المغرب للمشاركة بدعوى توفرهم على الشروط اللازمة، واستغلال فرصة البرنامج لتحقيق شهرة على المستوى العربي.

وتلقى فنانون مغاربة الدعوة من إدارة “إم بي سي” للمشاركة في “ذا فويس سينيور” من بينهم عبد الرحيم الصويري، الذي كان في بيروت في الفترة الأخيرة، وكذلك سعاد حسن، ولكنهما لم يحسما في قرارهما للمشاركة بعد.

ويشترط برنامج ذا “فويس سينيور” للمشاركة فيه أن يتجاوز سن المتباري 60 سنة.

وتأتي دعوة “ذا فويس سينيور” لفنانين مشاهير في المغرب، بعدما شارك فنانون شباب في نسخة “ذا فويس” الموسم الحالي، منهم رضوان أسمر، وليلى البراق.