بعد رومان سايس.. الإصابة تهدد مشاركة نجم “الأسود” في مباراتي ليبيا والغابون

انضاف عادل تاعرابت، نجم المنتخب المغربي لكرة لقدم، المحترف في صفوف فريق بنيفيكا البرتغالي، إلى زميله في المنتخب، رومان سايس، وبات مرشحا بقوة بالغياب عن المعسكر القادم للمنتخب الوطني، بالإضافة إلى المباراتين الوديتين القادمتين أمام كل من ليبيا والغابون.

وحسب صحيفة “آبولا” البرتغالية، فإن النجم المغربي يعاني من إصابة عضلية ستستوجب خضوعه لفحوات طبية معمقة، وذلك من أجل معرفة مدى خطورتها وكذا المدة التي من المحتمل أن يغيب فيها عن الميادين.

المصدر نفسه، شدد على أن الفحوصات الإضافية لتاعرابت سيشرف عليها الطاقم الطبي للمنتخب المغربي، وذلك عندما تعرض على الطاقم الطبي، مع العلم أن النادي البرتغالي كان قد أرسل تقريرا مفصلا عن الحالة الصحية لتاعرابت.

وذهبت الصحيفة نفسها إلى الاعتقاد بأن اللاعب السابق لميلان الإيطالي، سيغيب عن التداريب لمدة أسبوع كامل، ما يعني استبعاد مشارته في المعسكر القادم للمنتخب، وكذا مباراته الأولى أمام ليبيا.

وتواجد تاعرابت في لائحة الناخب الوطني، وحيد خليلوزيتش، المتألفة من 26 لاعبا، لخوض المباراتين الوديتين أمام كل من ليبيا، في 11 من الشهر الجري في الملعب الشرفي لوجدة، و15 من نفس الشهر، أمام الغابون، بملعب ” ابن بطوطة” في طنجة.