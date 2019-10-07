5مليون متابع لباطمة على أنستغرام.. و”أيفون 11″ هدية – صور

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بلغ عدد متابعي حساب الفنانة دنيا باطمة على “أنستغرام”، 5 مليون متابع، الأمر الذي جعلها تتلقى هدية ثمينة من زوجها في احتفالها بهذه المناسبة، ليلة أمس الأحد.
واحتفلت باطمة ببلوغها 5 مليون متابع على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، رفقة زوجها، ومدير أعمالها محمد الترك، الذي قدم لها هاتفا من آخر إصدارات آبل “أيفون 11” .
وأصبحت باطمة ثاني أكثر فنانة متابعة على أنستغرام بعد سلمى رشيد التي يصل عدد متتبعي حسابها 5.3 مليون متابع.
وأصبح عدد المتتبعين على مواقع التواصل الاجتماعي معيارا لجماهيرية الفنان، غير اتهامات شراء متابعين وهميين تلاحقهم دائما، والأمر لا يقتصر على المغاربة أو العرب، بل حتى مشاهير عالميين.
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