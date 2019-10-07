الاحتلال يجرف عشرات الدونمات للتوسع الاستيطاني بالضفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قامت جرافات تابعة لسلطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بجرف عشرات الدونمات بملكية خاصة للفلسطينيين لصالح التوسع الاستيطاني في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، فيما قامت مجموعات من المستوطنين بقطع عشرات أشجار الزيتون قرب نابلس.

وجرفت قوات الاحتلال نحو ثلاثين دونما من أراضي الفلسطينيين في منطقة "وعر أبو المفلفل" بمحاذاة مستوطنة "خارصينا"، تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة قرب منطقة البقعة شرق مدينة الخليل.

وقال خبير الخرائط والاستيطان، عبد الهادي حنتش، إن جرافات الاحتلال فرشت الأراضي المستولى عليها بـ"البيسكورس" وأزالت أعمدة الكهرباء التابعة لبلدية الخليل، وقطعت التيار الكهرباء عن عدد من المواطنين من عائلة جابر.

يذكر أن قوت الاحتلال شقت قبل نحو شهرين طريقا استيطانية في هذه الأرض لربطها مع المستوطنات القريبة المحاذية للشارع الالتفافي رقم 60.

كما أقدم مستوطنون على قطع عشرات أشجار الزيتون في قرية بورين قرب نابلس، وأفاد مواطنون، بأن مستوطني "يتسهار" قطعوا ما يقارب 36 شجرة زيتون في منطقة "خلة الغول"، تعود للمواطنين ناصر قادوس، وأحمد نجار.

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، وكما أخلت إدارة مدرسة بورين الثانوية المختلطة، صفوفها من الطلبة، بعد أن أشهر حارس مستوطنة "يتسهار" السلاح بوجه الطلبة.

وفي محافظة سلفيت، جرفت آليات الاحتلال أربعة دونمات زراعية من أراضي المواطنين في قرية فرخة، واقتلعت 210 من أشجار الكرمة واللوزيات.

وقال المواطن حسن حجاج إن جرافات الاحتلال قامت بحماية قوات الاحتلال بأعمال تجريف في أرضه الممتدة على مساحة 4 دونمات، مزروعة بأشجار الكرمة واللوزيات، وهدم السلاسل بطول 350م وطمر حفرة كانت معدة لبئر جمع مياه الأمطار، بذريعة أن الأرض مصنفة "ب ج" وأملاك دولة.

وأوضح أنه تم تجريف أرضه دون أن يستلم أي إخطارات من قبل سلطات الاحتلال، علما أن مساحة أرضه تبلغ 28 دونما.