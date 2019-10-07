قلنسوة: اتهام محمد قحمان بقتل عبد اللطيف تايه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية اليوم، الإثنين، لائحة اتهام ضد محمد قحمان (24 عاما) من قلنسوة، نسبت إليه قتل الشاب عبد اللطيف تايه (31 عاما) من المدينة في ظروف خطيرة وعرقلة التحقيق.

ويستدل من لائحة التحقيق أنه بتاريخ 6.9.19 وعند منتصف الليلة نشبت مواجهة بين أصدقاء المتهم وبين طارق عودة، وهو صديق الضحية، تطورت إلى شجار بين المتهم وأصدقائه وطارق عودة وأصدقائه، وكان بحوزته مسدسا، وعند انتهاء الشجار ترك الطرفان المكان. وأبلغ المتهم شقيقيه بالشجار واتفقوا بأن يتحدثوا مع عودة وشقيقه في ذات الليلة. وتحدث المتهم مع شقيق عودة وطلب منه الالتقاء معه مع شقيقه طارق عودة. وعلى خلفية المذكور أعلاه قرر المتهم قتل أي شخص من أصدقاء عودة.

وتبين من لائحة الاتهام أنه بتاريخ 6.9.2019 الساعة 2:00 فجرًا، خرج الشقيقان قحمان إلى نقطة التقاء في شارع خارج بيتهم بقلنسوة، وكان بحوزة المتهم مسدسا (9 ملم) خبأه في بنطاله من الخلف وكان شقيقه إيهاب مزودا بآلة حديدية. ووصل الضحية بسيارة من نوع "هوندا" إلى أحد الشوارع في قلنسوة، وهو يقود سيارته ببطء، وفي الوقت نفسه لاحظ الشقيقان قحمان تواجده في المكان فتوجهوا نحوه بسرعة، حيث قام إيهاب بإخراج أداة حديدية وضرب السيارة وقام المتهم بتصويب المسدس نحو الضحية وأطلق عدة 6 عيارات نارية، فيما كانت تسير السيارة واصطدمت بجدار بعد عدة أمتار، واخترقت إحدى الرصاصات الزجاج وأصابت رأس الضحية، فتوفي على الفور.

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وهرب المتهم من المكان، بعد إطلاق النار، إلى منزل أقاربه بالطيرة، اغتسل هناك وحلق لحيته واستبدل ملابسه، ثم ساعده صديقاه أحمد راس زميرو ومحمد أحمد بالهرب إلى الضفة الغربية، ومكثوا هناك في مخبأ، ووفر الصديقان للمتهم الغذاء والأغراض. وخلال فترة وجودهم هناك أقنع المتهم زميرو أن يقدم معلومة كاذبة بأنه هو القاتل وهدده بالمس به إذا لم يفعل ذلك. وطالبه المتهم بعدم حلق لحيته وأن يضع وشما شبيها لوشمه، من أجل أن يكون شبيها له في التسجيل الذي وثقته الكاميرات. كما تعهد المتهم أن يمنح صديقه مالا ويشتري منزلا، مقابل معلومته الكاذبة. وبتاريخ 21.9.19، عندما سلموا أنفسهم للشرطة، قدم صديقه أثناء التحقيق معه إفادة كاذبة، وفقا لطلب المتهم، وبحسبها أنه اقترف الجريمة.

يذكر أن النيابة قدمت لمحكمة الصلح في كفار سابا، أمس، لائحة اتهام ضد إيهاب قحمان نسبت إليه الاعتداء على سيارة، فيما نسبت إلى صديقي محمد قحمان، أحمد راس زميرو ومحمد أحمد، تهمة المساعدة بعد تنفيذ جريمة القتل.