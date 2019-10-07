شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تتراجع : إعتقلنا الصحافية الروسية بسبب التأشيرة وليس التجسس والان مع التفاصيل

تراجعت الحكومة الإيرانية في تصريحاتها بشأن سبب إعتقال الصحيفة الروسية يوليا يوزيك، التي لازالت محتجزة حتى الأن في السجون في السجون الإيرانية .

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن متحدث باسم الحكومة، اليوم الاثنين، أن الصحافية الروسية يوليا يوزيك، المحتجزة في إيران، ليست متهمة بالتجسس ولكن بانتهاك يتعلق بالتأشيرة، وأن قضيتها تخضع "لمراجعة سريعة".

وقال المتحدث علي ربيعي: "قضيتها تتعلق بانتهاك للتأشيرة ولا تتعلق بالتجسس. قضية يوزيك قيد المراجعة السريعة من قبل السلطات الإيرانية".

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من جانبه، قال الكرملين اليوم، إنه يأمل في إطلاق سراح الصحافية الروسية قريباً.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، للصحافيين: "ننظر باستياء لاعتقال الصحافيين الروس ونعتبره غير مقبول. نأمل أن يتم الإفراج عنها في القريب العاجل، وأن يحصل الجانب الروسي على التوضيحات اللازمة".

واستدعت وزارة الخارجية الروسية السفير الإيراني يوم الجمعة على خلفية اعتقال يوزيك في طهران الأسبوع الماضي.