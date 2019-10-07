شكرا لقرائتكم خبر عن إفتتاح مشروع خط ضخ مياه جديد في لحج والان مع التفاصيل

إفتتح محافظ محافظة لحج، قائد اللواء 17 مُشاة اللواء الركن أحمد تُركي، اليوم الإثنين، المرحلة الأولى من مشروع خط ضخ المياه الرئيس لمدينة الحوطة من الحقل المائي بمنطقة مَغرَس ناجي بمديرية تُبَن .

ويبلغ طول المشروع البالغ تكلفته مليون دولار، 5 كلم، وتم تنفيذه بدعم منظمة الأمم المتحدة للطفولة " يونيسيف" ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

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وعقب الإفتتاح شدد المحافظ على سرعة استكمال المرحلة الثانية من المشروع.

فيما أوضح مدير فرع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة عادل سعيد، أنَّ المشروع سيعمل على تزويد مدينة الحَوطَة بمياه الشِّرب النقيَّة بسعة 50 لتر في الثانية الواحدة.