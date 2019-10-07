شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يسيطر على الطريق الرابط بين طرابلس بالمدن الشرقية والان مع التفاصيل

قال مصدر عسكري، أن وحدات الجيش الوطني الليبي، تمكنت من السيطرة على الطريق الساحلي الذي يربط العاصمة طرابلس بمدن شرق ليبيا، بعد اشتباكات عنيفة دارت يوم الإثنين، ضد ميليشيات حكومة الوفاق.

ونقل موقع إرم نيوز عن المصدر، الذي تحدث من محور الطويشة بالعاصمة طرابلس، أن الوحدات العسكرية قطعت الطريق الرابط بين العزيزية والسواني .. مشيرًا إلى تقهقر الميليشيات تحت ضربات الجيش الوطني وتركهم جثث قتلاهم في أرض المعركة .

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وأشار المصدر، إلى أن مقاتلات سلاح الجو الليبي، نفذت عدة غارات جوية في محاور القتال كافة، مع تقدم كبير للوحدات العسكرية في محور العزيزية .

من جانبها قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني، إن مقاتلات السلاح الجوي شنت منذ يوم الإثنين، عدة غارات على عدد من المواقع، أهمها مخازن للأسلحة والذخائر خاصة بمجموعات الحشد الميليشي بالقسم العسكري – قاعدة معيتيقة – طرابلس .

وأشارت الشعبة في بيانها، إلى أن سلاح الجو استهدف أيضًا قاعدة القرضابية العسكرية بمدينة سرت، ومواقع لمجموعات الحشد الميليشاوي داخل مدينة سرت، إضافة لغرفة العمليات التركية بالكلية الجوية – مصراتة، ومخزن للأسلحة والذخائر بالكلية الجوية – مصراتة .