تراجعت الليرة السورية، اليوم الاثنين، مقابل نظيرتها الأمريكية، وذلك مع اقتراب تنفيذ تركيا عملية عسكرية في شمال سوريا.
وللمقارنة، فقد تم تداول الليرة السورية أمس عند 639 ليرة للدولار للشراء وعند 642 ليرة للدولار للبيع.
وفي وقت سابق قال البيت الأبيض إن أنقرة ستمضي قريبا في عمليتها العسكرية في شمال سوريا، وإن القوات الأمريكية لن تدعم أو تشارك في العملية.
وكانت الليرة السورية قد انخفضت في السوق السوداء في الأسبوع الأول من سبتمبر الجاري إلى 691 ليرة للدولار، مسجلة بذلك أدنى مستوياتها، ثم ارتفعت تدريجيا بعد ذلك بعدما اتخذت الحكومة السورية إجراءات لضبط سوق العملات.
وعلى سبيل المقارنة، فقد بلغ سعر صرف الدولار نهاية العام الماضي 500 ليرة، فيما كان سعر الدولار قبل انطلاق الأزمة السورية في 2011 في نطاق 50 ليرة.
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع الليرة السورية امام الدولار تزامناً مع عمليات عسكرية تركية مرتقبة شمالي البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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