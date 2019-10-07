ترامب: سنخرج من الحروب السخيفة في سوريا وسنعيد جنودنا

وقال "ترامب"، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على "تويتر"، إنه "حان الوقت لإعادة الجنود الأمريكيين والخروج من هذه الحروب السخيفة التي لا نهاية لها، وكثير منها قبلية".

وأضاف أنه "منذ عدة سنوات، كان من المفترض أن تبقي الولايات المتحدة في سوريا لمدة 30 يوما فقط، لكننا بقينا، وتعمقنا في المعارك دون هدف واضح في الأفق"، وواصل ترامب "حين وصلت إلى واشنطن كان مقاتلو داعش ينتشرون بكثافة في المنطقة، وسريعا هزمنا الخلافة الإسلامية بنسبة 100%، بما في ذلك اعتقال الآلاف من مقاتلي داعش أغلبهم من أوروبا"..



وأكد ترامب، أن "الأكراد حاربوا معنا، لكننا دفعنا مبالغ مالية هائلة وزودناهم بالمعدات ليفعلوا ذلك"، مبيناً: "الأكراد يحاربون تركيا منذ عقود، وأنا علقت هذه الحرب لنحو 3 سنوات، لكن حان الوقت لنا لأن نخرج من هذه الحروب السخيفة التي لا تنتهي، وأن نعيد جنودنا إلى الوطن".

وشدد الرئيس الأمريكي، :"سنحارب فقط في المكان الذي يحقق مصالحنا وسنحارب فقط لنفوز".

وتابع أنه "على تركيا وأوروبا وسوريا وإيران والعراق وروسيا والأكراد العمل لتسوية الوضع، وتحديد ماذا سيفعلون بمقاتلي تنظيم داعش المعتقلين جوارهم"، مردفاً: "جميهم يكرهون داعش، ويعتبرونه عدوا منذ سنوات، ونحن هنا على بعد 7000 ميل، سنسحق داعش إذا اقتربوا مننا!".



وأعلن البيت الأبيض، فجر اليوم، بعد محادثات هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، أن الولايات المتحدة لن تدعم تركيا في عمليتها في شمال سوريا.