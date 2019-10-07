مقتل وإصابة 30 شخصاً بتفجير في أفغانستان

ونقلت وسائل إعلام عن السلطات الأفغانية قولها، إن "ثلاثة أشخاص قُتلوا وأصيب 27 آخرون جراء تفجير استهدف، اليوم، حافلة في مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان".

وتعرضت مناطق مختلفة من أفغانستان، خلال الأيام الماضية إلى عدة تفجيرات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص.