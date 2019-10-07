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مقتل وإصابة 30 شخصاً بتفجير في أفغانستان

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أعلنت السلطات الأفغانية، الاثنين، عن مقتل وإصابة 30 شخصاً بتفجير شرقي أفغانستان.
ونقلت وسائل إعلام عن السلطات الأفغانية قولها، إن "ثلاثة أشخاص قُتلوا وأصيب 27 آخرون جراء تفجير استهدف، اليوم، حافلة في مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان".

وتعرضت مناطق مختلفة من أفغانستان، خلال الأيام الماضية إلى عدة تفجيرات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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