بالفيديو: أصالة تثير غضب متابعيها... وماذا عن انفصالها؟

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير للفنانة أصالة وزوجها طارق العريان أثناء تواجدهما معاً في رحلة خارج مصر حيث ظهرا وهما يقفان تحت الثلوج مما يعني أنهما في دولة من دول الشمال والتي يكون فيها فصل الشتاء في هذه الأيام.

وأشعلت أصالة موقع "تويتر" حيث ظهرت أصالة وهي تقبل زوجها في خده، مما دفع عدداً كبيراً من جمهورها للتعليق على الفيديو، حيث هاجمها عدد كبير من متابعيها الذين اعتبروا تصرفها لا يليق بمكانتها الفنية، لافتين الى أن هذه الحركات الرومنسية لا تنفع في السوشيال ميديا.



واستطاعت أصالة من خلال هذا الفيديو نفي كل الشائعات التي خرجت الأيام الماضية والتي تحدثت عن خلافات بين النجمة السورية وزوجها قد تصل إلى الانفصال، وذلك بعد أن نشرت على حسابها بإنستغرام صورة لها وعلقت عليها بأنها تمر بحالة من الاكتئاب.