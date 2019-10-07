الجيش الليبي يتقدم في طرابلس وغارات تلاحق المليشيات

أعلن الجيش الوطني الليبي، الإثنين، تقدم قواته في محور العزيزية، جنوبي العاصمة طرابلس، لافتا إلى استهدافه عبر غارات جوية عدة مواقع للمليشيات غربي البلاد.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الليبي، في بيان، إن مقاتلات سلاح الجو الليبي شنت غارات على مواقع: قاعدة القرضابية العسكرية بمدينة سرت (شمال)، وغرفة عمليات تركية ومخزن للأسلحة والذخائر بالكلية الجوية مصراتة (غرب).

كما استهدف سلاح الجو الليبي، وفقا للبيان، مخازن للأسلحة والذخائر للمليشيات بالقسم العسكري بقاعدة معيتيقة بالعاصمة طرابلس، وعددا من مواقع وتمركزات المليشيات على تخوم العاصمة وتحديداً بمنطقة العزيزية ومنطقة خلة الفرجان، فضلا عن مواقع للمليشيات بمدينة غريان (غرب).





ولفت البيان إلى أن أي تجمع أو تحرك مشبوهٍ سيكون هدفاً مشروعاً لمقاتلات السلاح الجوي.

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وفي بيان منفصل، أعلنت شعبة الإعلام الحربي، اليوم، أن القوات المسلحة الليبية تتقدم في محور العزيزية (جنوب العاصمة) بغطاء جوي يشرف عليه قائد الجيش المشير خليفة حفتر بشكل مباشر.

ويخوض الجيش الليبي منذ أبريل/نيسان الماضي عملية عسكرية، بهدف تطهير العاصمة طرابلس من المليشيات، التي تسيطر عليها منذ سنوات، فضلا عن جماعة الإخوان المدعومة من تركيا.

ويوجه الجيش الليبي، منذ أيام، ضربات قاسية ضد تمركزات الطائرات التركية المسيرة التابعة للمليشيات في قاعدة معيتيقة والكلية الجوية بمدينة مصراتة.

وأعلن الجيش الليبي، السبت، استهداف وتدمير منظومة تسيير وتوجيه الطيران التركي المسير في مدينة مصراتة غربي ليبيا.





وأكد بيان لغرفة عمليات الكرامة، التابعة للجيش الليبي، أن سلاح الجو استهدف ودمر في ضربة مباشرة منظومة تسيير وتوجيه الطيران التركي المسير -متنقلة- في الكلية الجوية بمصراتة.

كما شنت مقاتلات سلاح الجو الليبي في وقت سابق 4 غارات على مخازن للأسلحة والذخائر للمليشيات بمدينة سرت شرقي طرابلس.