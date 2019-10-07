الان تتابع ترامب يعلق على سحب قواته من سوريا: آن الآوان للخروج من الحروب اللانهائية السخيفة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على سحب قواته من سوريا، قائلًا: “آن الآوان لخروج أميركا من تلك الحروب اللانهائية السخيفة”.
وأضاف في تصريحات، اليوم الإثنين، أنه على أوروبا وسوريا وإيران والعراق والأكراد تسوية الوضع في سوريا، وحل الوضع بين الأتراك والأكراد فيما بينهم بعد انسحابنا من شمال سوريا.
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