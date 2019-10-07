تحذيرات من هجمات إرهابية إخوانية تستهدف القوات الجنوبية

الإثنين 7 أكتوبر 2019 المقاومة الجنوبية كتب متابعات_الخليج 365 عممت العمليات المشتركة للقوات الجنوبية تحذيراً لكافة تشكيلات القوات من هجمات إرهابية إخوانية محتملة خلال الأيام القادمة .

Advertisements وقال التعميم أن عناصر إرهابية تابعة للإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة قامت بتمويه اطقم عسكرية وتجهيزها لتنفيذ ضربات لمواقع ومقرات مهمة .. مشيراً إلى أن تلك الأطقم عززت تمويهها برفع علم الجنوب وصور اللواء عيدروس الزبيدي والشهيد ابو اليمامة من أجل ارباك القوات الجنوبية ومهاجمة مواقعها . واضاف في بلاغها ان العناصر الإرهابية تنوي ضرب النقاط والمراقبات والمعسكرات وتجمعات الأفراد ومقرات الأنتقالي في اي لحظة .. داعياً جميع القوات الجنوبية الى اليقظة والحذر والإستعداد للجاهزية القتالية العالية وأفشال اي عملية إرباك او اي محاولة لزعزعة الأمن والأستقرار.

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