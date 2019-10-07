دبي تشهد أمطار غزيرة وسيول

شهدت إمارة دبي، اليوم الإثنين، أمطاراً غزيرة أدت إلى تشكل سيول في عدة مناطق، وذلك عقب منخفض جوي شهدته أجزاء من دولة الإمارات.



وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، تظهر الأمطار الغزيرة التي هطلت على عدة مناطق، وتشكل السيول في مناطق أخرى.

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