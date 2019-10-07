شكرا لقرائتكم ترمب يدعو لعزل رومني.. "ألعوبة في أيدي الديمقراطيين" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نشر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تغريدة عنيفة ضد الجمهوري ميت رومني المرشح السابق للرئاسة في عام 2012 السيناتور حالياً بمجلس الشيوخ عن ولاية يوتا.

ودعا ترمب في تغريدته إلى عزل رومني، ضمن الهاشتاغ #IMPEACHMITTROMNEY.

وعلى الرغم من أن رومني جمهوري، إلا أن الهجوم المتبادل لم يتوقف بينه والرئيس ترمب، الذي سبق أن قال إن رومني أضاع فرصة على الحزب الجمهوري بخسارته للرئاسة أمام باراك أوباما في انتخابات عام 2012.

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وكتب ترمب: "أسمع أن شعب يوتا العظيم يفكر في التصويت لعزل نائبهم (البهي)، ميت رومني، وأنا أوافق على ذلك لأنه غبي وألعوبة في أيدي الديمقراطيين الذين لا يقدمون شيئاً".

وجاءت تغريدة ترمب رداً على ما غرّد به رومني، الجمعة، عن تراجع الثقة في الرئيس.

وكتب رومني: "عندما يكون المواطن الأميركي الوحيد الذي خصصه الرئيس ترمب للتحقيق في موضوع الصين، هو خصمه السياسي في خضم عملية الترشيح للديمقراطيين، فإن ذلك يضعف المصداقية في الإيحاء بأنه ليس من سبب سوى الدوافع السياسية".

وأضاف رومني أن "نداء الرئيس الصريح وغير المسبوق إلى الصين وأوكرانيا بالتحقيق مع جو بايدن كان خطأ ومروعاً".