النشرة: شركتا الخليوي ترفضان استخدام الليرة اللبنانية في فاتورة الهاتف الثابت

علمت "​الخليج 365​" ان شركتي الخليوي المشغلتان للقطاع المملوك للدولة اللبنانية ترفضان الاستماع لطلب ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ الرامي لاستعمال ​الليرة اللبنانية​ في عمليات الفوترة وبيع البطاقات المسبقة الدفع، وذلك عملا بقانون ​حماية المستهلك​.

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