الرئيس عون استقبل جوزيف أبو فاضل: الكلام عن الطلب من سلامة الإستقالة غير موجود وغير صحيح

استقبل ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف ابو فاضل في ​قصر بعبدا​، حيث تم عرض الوضع العام في ​لبنان​ بالإضافة إلى جولة أفق سياسية بالوضع الداخلي اللبناني.

واعتبر الرئيس عون خلال اللقاء أن "أزمة الدولار التي حصلت مؤخراً ذاهبة نحو الإنحسار رويداً رويداً"، مشدداً على "أننا لن نسمح بأن يسقط البلد في عهدنا مهما كان الثمن".

ولفت الرئيس عون إلى أنه "تابع خلال الفترة الأخيرة كافة الأمور المطروحة على الساحة الداخلية، وآخرها كان قضية المحروقات التي استغرقت حوالي الـ 3 أيام لتنتهي بالوضع الذي وصلت إليه"، مشيراً إلى أن "هذه الأزمة انتهت".

وأوضح الرئيس عون أنه "بالنسبة إلى ما سرّب لوسائل الإعلام بأنه قد طلب من حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ الإستقالة، فإن هذا الكلام غير موجود ولم يحدث أساساً"، مشيراً إلى أن "الشائعات سترتد على أصحابها لأن هناك حقيقة وسيعرفها الجميع".

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