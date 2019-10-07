الجيش: 3 طائرات استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية أمس

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 6 تشرين الأول 2019 الساعة 15:30، الأجواء اللبنانية من فوق ​بلدة يارون​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​الجنوب​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 19:25 من فوق بلدة ​كفركلا​".

وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 18:25 خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 7 تشرين الأول 2019 الساعة 03:00 من فوق البلدة المذكورة".

ولفتت المديرية إلى أنّ "عند الساعة 19:25، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 21:55 من فوق البلدة المذكورة".