نقابة المحررين نعت رؤوف شحوري: قامة صحافية هوت بعدما أتمت سعيها

نعت ​نقابة محرري الصحافة​، الصحافي الكبير رؤوف شحوري عن 85 عاما بعد صراع مع المرض، مشيرة الى أنه "قامة صحافية لبنانية هوت بعدما اتمت سعيها وجاهدت الجهاد الحسن. رؤوف شحوري صحافي بان، وأحد فرسان مهنة المتاعب الذين خلفوا بصمات لا تمحى في التاريخ الحديث للصحافة العربية. وفي ​الكويت​ كان له الدور المؤسس والاساس في إطلاق جريدة "القبس" التي ذاع صيتها، واحتلت موقع الصدارة في الصحافة الخليجية . وفي العاصمة الفرنسية بعث روح ​الحياة​ والتجدد في مجلة "الوطن العربي" فاستطاعت أن تنافس نظيراتها العريقات في عالم المهنة قبل أن يعود إلى "مربط خيله" في "دار الصياد" التي إنطلق منها في بداياته العام 1992، وكم ضامه أن تتوقف هذه الدار وأن تغلق ابوابها وأن يمسي العاملون فيها في أشداق بطالة قسرية، وتنكر لتضحياتهم وعرق جباههم الذين خطوا به مسيرة تألق المؤسسة.

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