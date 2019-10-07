نديم الجميل ردا على جعجع: للإنصاف والدقة عمر القوات اللبنانية 40 عاما

لفت النائب ​نديم الجميل​، في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، تعليقًا على كلام رئيس "​حزب القوات اللبنانية​" ​سمير جعجع​، إلى أنّ "لا خلاف على الـ1500 سنة من مقاومة اللبنانيين. ولكن للإنصاف والدقة، عمر "القوات اللبنانية" 40 عامًا".

وكان قد ركّز جعجع في وقت سابق، على أنّ "عمر "القوات اللبنانية" 35 عامًا، ولكن بالفعل "القوات" عمرها 1500 عامًا منذ أن تواجد جدودنا وآباؤنا في هذه الأرض، فمسار "القوات" هو مسار الحرية والسيادة والاستقلال الفعليّين، ومهمّتنا اليوم هي النضال من أجل عودة الاستقامة إلى الدولة".